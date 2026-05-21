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Hoffenheim muss nachlegen

Werder Bremen lehnt erstes Stage-Angebot ab

Autor: | Publiziert: 21 Mai, 2026 20:43
Werder Bremen lehnt erstes Stage-Angebot ab

Im Poker um Jens Stage wird es ernst. Die TSG Hoffenheim hat offenbar das erste offizielle Angebot bei SV Werder Bremen eingereicht – und direkt eine klare Absage kassiert. Nach Informationen der «DeichStube» lag die Offerte lediglich im einstelligen Millionenbereich.

Laut «Bild» bot Hoffenheim rund neun Millionen Euro. Für Werder offenbar viel zu wenig. Der Bericht spricht sogar von einem „komplett inakzeptablen Angebot“, das intern sofort abgelehnt worden sei. Dabei soll Hoffenheim zuletzt bereits an einer verbesserten Offerte gearbeitet haben. Zwischenzeitlich war von elf Millionen Euro plus Boni die Rede.

Stage selbst scheint seinen Entschluss allerdings längst getroffen zu haben. Der Däne soll den Bremer Verantwortlichen bereits mitgeteilt haben, dass er zur TSG wechseln möchte. Mit Hoffenheim existiert laut Bericht sogar schon eine grundsätzliche Einigung über einen Vertrag bis 2030. Trotzdem bleibt Werder aktuell hart. Dem Vernehmen nach würden die Bremer wohl erst bei Angeboten zwischen 15 und 20 Millionen Euro ernsthaft gesprächsbereit werden.

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