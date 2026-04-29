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Bei der TSG

Ex-Basler Leon Avdullahu hat bereits einen neuen Vertrag unterzeichnet

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 29 April, 2026 11:16
Ex-Basler Leon Avdullahu hat bereits einen neuen Vertrag unterzeichnet

Der frühere Basler Mittelfeldspieler Leon Avdullahu hat seinen Vertrag bei der TSG Hoffenheim noch während seiner ersten Spielzeit bereits verlängert.

Nachdem die Kraichgauer zuletzt bereits das Arbeitspapier von Albian Hajdari vorzeitig ausgeweitet hatten, folgt nun auch Avdullahu. «Leon ist ein Paradebeispiel dafür, wie die Entwicklung eines jungen Spielers hier bei der TSG aussehen kann. Ich bin sehr froh, dass er diesen erfolgreichen Weg hier bei uns weitergehen will und die Mannschaft eines ihrer prägenden Gesichter behält», sagt Hoffenheims Geschäftsführer Sport Andreas Schicker. Er führt aus: «Leon kann ein Spiel lesen, er ist ein Stratege und ist mit seiner Übersicht von enormer Wichtigkeit für unser Spiel.» Zur neuen Laufzeit macht der Klub keine Angaben. Bislang war Avdullahu bis 2029 gebunden.

Die Kraichgauer zahlten für die Dienste des 22-Jährigen im letzten Sommer 8 Mio. Euro an den FC Basel. Avdullahu hat sich im Mittelfeldzentrum sofort etabliert. Der frühere Schweizer U21-Nationalspieler hat sich nach dem Transfer für die kosovarische Nationalmannschaft entschieden.

In dieser Saison kommt der Spielgestalter auf 30 Bundesligaeinsätze. Er ist in der Startelf von Hoffenheim gesetzt.

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