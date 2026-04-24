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Ein Millionenbetrag

Das strukturelle Defizit des FC Basel ist weiterhin enorm

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 April, 2026 10:33
Das strukturelle Defizit des FC Basel ist weiterhin enorm

Nachdem der FC Basel seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2025 zuletzt bereits an seine Mitglieder und die Medien verschickt hatte, wurden die Zahlen am Donnerstag an einer Medienkonferenz erläutert. Es zeigt sich, dass die Bebbi nach wie vor über ein massives strukturelles Defizit verfügen.

Dies bestätigt Berater Friedrich Dietz auch öffentlich. Ziel sei es, dieses vorerst auf 5 Mio. Franken zu senken. Die aktuelle Höhe will der FC Basel nicht kommunizieren. Momentan dürfte es aber noch in einem hohen einstelligen Millionenbereich liegen. Dietz bestätigt auch, dass der Verein nach wie vor von Transfereinnahmen abhängig sei – auch wenn diese Abhängigkeit etwas abgenommen hat.

Die positivste Nachricht ist, dass die Basler letztes Jahr zum dritten Mal in Folge einen Gewinn erwirtschaften konnten. So konnten 8 Mio. Franken der Defizitgarantie in Gesamthöhe von 18 Mio. Franken zurückgezahlt werden, die die FC Basel 1893 AG von der FC Basel Holding AG bei der Übernahme von 75 Prozent der Aktien erhalten hatte.

Im Vergleich zum Vorjahr hat der FCB den Gesamtertrag von 93,7 Millionen Franken auf 101,9 Millionen steigern können. Dies obwohl die Transfereinnahmen von 60,0 auf 35,1 Mio. Franken deutlich gesunken sind. Massgeblich dazu beigetragen hat die Europacup-Teilnahme. Zudem konnten die Einnahmen aus dem Ticketing und dem Catering gesteigert werden.

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