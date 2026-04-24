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"Grosse Waffe verloren"

Stephan Lichtsteiner äussert sich zum Shaqiri-Ausfall

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 April, 2026 17:34
Stephan Lichtsteiner äussert sich zum Shaqiri-Ausfall

Stephan Lichtsteiner muss zumindest für das Heimspiel gegen Sion am Sonntag, aber möglicherweise auch darüber hinaus, auf Captain Xherdan Shaqiri verzichten. Für den Basler Trainer eine grosse Schwächung.

Vor dem Beginn der Championship Group äussert sich Lichtsteiner zum Ausfall des 34-jährigen Offensivkünstlers. «Es gilt den Ausfall von Shaqiri als Mannschaft zu kompensieren, wir verlieren eine grosse Waffe. Jetzt müssen andere Verantwortung übernehmen. Zum Glück hatten wir ein wenig Zeit uns auf diese Situation vorzubereiten», sagt der FCB-Coach.

Die Zielsetzung der Bebbi ist ungeachtet der personellen Schwächung klar. Ein Sieg gegen Sion muss her, um weiterhin gute Karten im Kampf um die Europacup-Qualifikation zu haben: «Mit einem Sieg gegen Sion ist das internationale Geschäft nicht fix gesichert, umgekehrt ist es bei einer Niederlage auch nicht unerreichbar. Es ist sicherlich ein sehr wichtiges Spiel. Als Finalspiel würde ich es dennoch nicht bezeichnen.»

Lichtsteiner fehlen neben Shaqiri auch die gesperrten Léo Leroy und Ibrahim Salah. Zudem sind Kaio Eduardo und Keigo Tsunemoto weiterhin verletzt und fallen ebenfalls aus.

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