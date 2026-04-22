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Spielt noch in der Heimat

FCB-Sportchef Stucki blickt auf kosovarischen Goalie Altin Gjokaj

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 22 April, 2026 17:50
FCB-Sportchef Stucki blickt auf kosovarischen Goalie Altin Gjokaj

Der FC Basel befasst sich mit der Personalie Altin Gjokaj. Der kosovarische Torhüter spielt noch in seiner Heimat.

Wie das Portal «Telegrafi» aus dem Kosovo berichtet, blickt der FCB mit grossem Interesse auf den Youngster. Gjokaj hat in seiner Heimat bereits Bekanntheit erlangt. Der 20-Jährige steht nämlich im Aufgebot der U21-Nati.

Klubtechnisch läuft er für den Erstligisten FC Prishtina auf und hat beim Tabellendritten auch einen Stammplatz inne. Sein Vertrag läuft nur noch bis Anfang des kommenden Jahres. Schon in diesem Sommer könnte jedoch ein Transfer erfolgen. Der FCB ist für eine allfällige Verpflichtung des Goalietalents ein Anwärter.

Als Nachfolger von Marwin Hitz ist der junge Keeper aber aufgrund der insgesamt doch noch geringen Erfahrung eher kein Kandidat. Er würde wohl behutsam an die Mannschaft herangeführt werden.

Bezüglich der Hitz-Nachfolge haben die FCB-Verantwortlichen um Sportchef Daniel Stucki längst eine Shortlist erstellt. Jonas Omlin gilt weiterhin als aussichtsreicher Kandidat.

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