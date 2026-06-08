Der FC Basel hat seine neue Cheftrainerin bestimmt

Der FC Basel hat die neue Cheftrainerin für die FCB-Frauen bestimmt: Danique Stein kehrt zurück.

Die 35-jährige Baslerin kennt den Verein bereits bestens, war sie doch zwischen 2011 und 2017 als Spielerin für Rotblau tätig und später auch als Trainerin und Funktionärin aktiv. Zunächst bekleidete sie verschiedene Rollen für die Stiftung Nachwuchs-Campus Basel, ehe sie ab 2019 als Talenttrainerin im Frauennachwuchs sowie als Verantwortliche der U19-Frauen beim FCB arbeitete. Im Sommer 2021 übernahm sie bereits einmal das Fanionteam als Cheftrainerin. Nach einer erfolgreichen Saison, in der die FCB-Frauen erst im Penaltyschiessen der Liga-Halbfinals scheiterten, trat sie aus persönlichen Gründen zurück und konzentrierte sich wieder auf ihre Aufgaben bei der Stiftung Nachwuchs-Campus Basel. Zuletzt war sie dort als Mitglied der Geschäftsleitung tätig.

Nun unterschreibt sie beim FCB einen Dreijahresvertrag als Cheftrainerin der FCB-Frauen. Danique Stein sagt: «Der FC Basel ist für mich weit mehr als nur ein Club. Ich durfte hier als Spielerin, Trainerin und in anderen Funktionen viele wertvolle Erfahrungen sammeln. Deshalb freue ich mich sehr über die Möglichkeit, erneut Verantwortung für die FCB-Frauen zu übernehmen. Gemeinsam mit dem Team und dem Staff möchte ich die ambitionierten Ziele des Clubs weiterverfolgen und den Frauenfussball in der Region stärken.»

VR-Präsident David Degen: «Danique kennt den FCB und den Schweizer Frauenfussball bestens und hat während ihrer bisherigen Tätigkeiten für Rotblau hervorragende Arbeit geleistet. Deshalb ist es ein grosser Gewinn, eine so stark verankerte und namhafte Persönlichkeit als Cheftrainerin zurück beim Club zu wissen.»