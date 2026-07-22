Der FC Basel zeigt sich den Fans nächste Woche in öffentlichem Training

Der FC Basel plant in der kommenden Saison ein weiteres öffentliches Training.

Am Mittwoch, 29. Juli um 10.30 Uhr findet ein solches Training der 1. Mannschaft auf den Plätzen 19/20 der Sportanlage St. Jakob statt. Der Einlass für die Fans beginnt um 10 Uhr. Voraussichtlich dauert die Einheit rund 90 Minuten.

Die Fans müssen das Training von einem abgesperrten Bereich aus verfolgen. Es gibt keine Garantie, dass alles Profis auf dem Platz stehen.

Für den FCB geht die Meisterschaft am Samstagabend mit dem Auswärtsspiel bei Servette los.