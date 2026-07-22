Der marokkanische Verteidiger Issa Diop verlässt Fulham nach starker WM

Der marokkanische Abwehrspieler Issa Diop verlässt Fulham und wechselt zu einem Premier League-Aufsteiger.

Ipswich Town sichert sich die Dienste des 29-jährigen Innenverteidigers für rund zehn Millionen Euro. Diop sorgte an der WM für Furore – insbesondere mit seinem späten Ausgleichstreffer im Sechzehntelfinale gegen die Niederlande, der zur Verlängerung und später zum Sieg Marokkos im Penaltyschiessen führte.

Diop war in der zentralen Abwehr der Nordafrikaner während des gesamten Turniers gesetzt.

Bei Fulham hatte er in den vergangenen vier Jahren hingegen nicht immer einen Stammplatz sicher. Insgesamt lief der 1.94 Meter-Hühne in der Premier League, in der er auch schon für West Ham auflief, bereits in 173 Partien auf.