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Fulham will Chelsea-Stürmer von Wechsel überzeugen

Autor: | Publiziert: 7 Juni, 2026 14:26
Fulham will Chelsea-Stürmer von Wechsel überzeugen

Fulham prüft offenbar eine Verpflichtung von Liam Delap. Laut «TalkSPORT» denken die Cottagers über einen Vorstoss für den 23-jährigen Stürmer nach. Eine mögliche Personalie könnte dabei eng mit der Trainersuche verbunden sein.

Sollte Kieran McKenna tatsächlich Nachfolger von Marco Silva werden, könnten Delaps Chancen auf einen Wechsel nach Craven Cottage steigen. McKenna gilt seit gemeinsamen Zeiten bei Ipswich Town als grosser Befürworter des Angreifers. Sportlich verlief Delaps erstes Jahr bei Chelsea allerdings enttäuschend. Nach seinem Wechsel für rund 35,5 Millionen Euro kam der Stürmer durch mehrere Verletzungen immer wieder aus dem Rhythmus.

In 41 Pflichtspielen gelangen ihm lediglich zwei Tore. In der Premier League standen am Ende ein Treffer und eine Vorlage in 28 Einsätzen zu Buche. Entsprechend ist sein Marktwert zuletzt gesunken und liegt aktuell bei rund 28 Millionen Euro.
Trotz der schwierigen Saison glaubt Chelsea offenbar weiterhin an das Potenzial des ehemaligen englischen U21-Nationalspielers. Sein Vertrag läuft langfristig bis 2031.

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