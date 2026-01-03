Wunschspieler: Liverpool packt 75-Millionen-Star auf die Liste

Um sein Mittelfeld zu verstärken, plant der FC Liverpool offenbar einen finanziell hochwertigen Angriff. Ein in England heiss begehrter 75-Millionen-Star steht bei den Reds auf der Liste.

Adam Wharton scheint es dem FC Liverpool angetan zu haben. Laut dem Social-Media-Kanal «JSTransferTime» stellt der 21-Jährige bei den Reds den Wunschtransfer für das Mittelfeld dar. Demnach sind bereits erste Kontakte in das Spielerumfeld geknüpft worden.

Liverpool prüft angeblich sogar einen Transfer im Winter, obwohl eine Veränderung im nächsten Sommer weiterhin als das wahrscheinlichste Szenario gilt. Wharton hat sich bei Crystal Palace zu einem der besten Mittelfeldspieler der Premier League aufgeschwungen.

Der aktuelle englische Nationalspieler soll offen für einen Wechsel sein, weil ihn die Teilnahme an der Champions League reizt – zuletzt waren der FC Chelsea und Manchester United ebenfalls als potenzielle Abnehmer gehandelt worden.

Kostengünstig wäre ein Wharton-Transfer keinesfalls. Crystal Palace will ihn wenn überhaupt nur gegen eine Ablösezahlung von rund 75 Millionen Euro ziehen lassen.