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Neapel macht Ernst bei Gila

Lazio Rom droht schwieriger Transfersommer

Autor: | Publiziert: 14 Juni, 2026 10:42
Lazio Rom droht schwieriger Transfersommer

Der SSC Neapel treibt die Bemühungen um Mario Gila offenbar weiter voran. Laut «Tuttomercato» haben die Neapolitaner bereits Gespräche mit dem Umfeld des Innenverteidigers aufgenommen. Der Spanier soll einem Wechsel zum italienischen Meister grundsätzlich offen gegenüberstehen.

Die Situation ist allerdings nicht ganz eindeutig. Dem Bericht zufolge hat Gila seinem aktuellen Klub Lazio Rom auch signalisiert, dass er sich vorstellen könne, seinen Vertrag bis 2027 zu erfüllen und noch eine weitere Saison in Rom zu bleiben. Dennoch verdichten sich die Anzeichen auf einen Abschied. «Sky Sport» berichtet sogar, dass Gila intern bereits den Wunsch geäussert habe, Rom im Sommer verlassen zu wollen.

Demnach werden in den kommenden Stunden weitere Gespräche zwischen Neapel und der Spielerseite erwartet. Ein finanzieller Durchbruch wurde bislang noch nicht erzielt. Napoli möchte zunächst eine Einigung mit dem Spieler erreichen, bevor ein offizielles Angebot bei Lazio eingereicht wird. Für die Römer ist die Personalie besonders heikel. Zwar würde Lazio den Verteidiger gerne behalten, gleichzeitig muss der Verein aufgrund seiner finanziellen Situation offenbar sämtliche Angebote prüfen. Gila wird aktuell auf rund 30 Millionen Euro taxiert.

Hinzu kommt eine Besonderheit im Vertrag: 50 Prozent eines zukünftigen Transfererlöses würden an Real Madrid fliessen. Bei einer Ablöse von 30 Millionen Euro blieben Lazio also lediglich etwa 15 Millionen Euro. Genau deshalb soll Lazio weiterhin versuchen, den Spieler zu halten. Berichten zufolge ziehen die Verantwortlichen sogar in Betracht, Gila notfalls bis zum Vertragsende zu behalten, statt ihn unter Wert abzugeben.

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