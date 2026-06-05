Die Spurs schnappen sich eine Liverpool-Legende

Der Wechsel des schottischen Linksverteidiger Andy Robertson zu Tottenham ist perfekt.

Die Londoner nehmen den 32-jährigen Nationalspieler ablösefrei unter Vertrag und statten diesen mit einem langfristigen Vertrag aus. Der Kontrakt von Robertson in Liverpool wurde nach neun Jahren nicht mehr verlängert. Tottenham hat sich von Beginn weg stark um ihn bemüht und nun nach dem knapp geschafften Klassenerhalt auch den Zuschlag erhalten.

«Wir freuen uns sehr, Andy im Verein willkommen zu heissen. In erster Linie ist er ein herausragender Linksverteidiger – einer der besten aller Zeiten in der Premier League und jemand, der unseren Kader verstärken wird», wird Spurs-Sportdirektor Johan Lange zitiert.