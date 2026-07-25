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Blitztransfer bahnt sich an

Einigung erzielt: Yan Diomande vor Wechsel zu Real Madrid

Autor: | Publiziert: 25 Juli, 2026 14:12
Einigung erzielt: Yan Diomande vor Wechsel zu Real Madrid

Yan Diomande hat sich offenbar für einen neuen Klub entschieden: Real Madrid steht davor, sich mit dem Offensivstar zu verstärken.

Real Madrid hat nicht nur ein gigantisches Angebot für Yan Diomande abgegeben, die Blancos stehen angeblich sogar schon kurz davor, den Deal über die Ziellinie zu drücken.

Die «AS» in Spanien berichtet, dass Diomande Real mittlerweile seine Zusage für einen Wechsel gegeben hat. Und das war es noch nicht, denn auch mit dem potenziell abgebenden RB Leipzig soll eine Einigung bevorstehen. Es deute alles daraufhin, dass der Transfer für eine Summe zwischen 115 und 120 Millionen Euro abgeschlossen wird.

Damit kann Bayerns Michael Olise wohl endgültig von der madrilenischen Einkaufliste gestrichen werden. Zumindest für diesen Sommer.

Diomande bieten sich unterdessen weitere Wechselmöglichkeiten. Mit Paris Saint-Germain soll sich der 19-Jährige ebenfalls einig sein, der FC Liverpool wurde angeblich zudem bereits mit einem Angebot in Leipzig vorstellig. Den Zuschlag erhält nun aber aller Voraussicht nach Real Madrid.

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