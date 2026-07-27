Galatasaray verbreitet ein Statement zu Jamal Musiala

Galatasaray äussert sich in einem Statement zu angeblichen Bemühungen um Bayern-Profi Jamal Musiala.

Tatsächlich gibt es vom Topklub aus Istanbul keinerlei solcher Anstrengungen. «Die Meldung, dass unser Verein eine Einigung mit Jamal Musiala und dem FC Bayern München erzielt habe, entspricht nicht der Wahrheit», heisst es in der Mitteilung.

Türkische Medien berichteten zuletzt, dass Musiala Galatasaray zur Leihe angeboten worden sei. In der Folge war sogar von einer Einigung die Rede. Tatsächlich entspricht dies nicht der Wahrheit.

Musiala steht beim FC Bayern noch bis 2030 unter Vertrag. Ein Abgang erscheint unwahrscheinlich, auch wenn der Offensivspieler seit seiner schweren Verletzung an der Klub-WM im vergangenen Jahr nicht mehr richtig in Topform gekommen ist. In der neuen Saison will er wieder voll angreifen.