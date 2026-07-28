Der FC Basel hat das neue Kapitänsteam und den Spielerrat bestimmt

Der FC Basel hat sein neues Kapitänsteam und den Spielerrat für die neue Saison bestimmt.

Trainer Stephan Lichtsteiner schenkt Rückkehrer Jonas Omlin (32) sofort viel Vertrauen. Der neue Stammkeeper übernimmt bei den Bebbi das Amt des Vize-Kapitäns hinter Xherdan Shaqiri (34), der als Captain bestätigt wird. Omlin tritt somit die Nachfolge von Dominik Schmid (28) an, der diesen Sommer zu Red Bull Salzburg gewechselt ist.

Teil des Kapitänteams sind ausserdem Flavius Daniliuc (25) und Albian Ajeti (29). Die vier genannten Spieler bilden gemeinsam mit Becir Omeragic (24), Nicolas Vouilloz (25) und Metinho (23) den siebenköpfigen Spielerrat.

Diese sieben Profis seien nun so etwas wie «das verlängerte Trainerteam, das mich und den Staff bei den täglichen Problemen unterstützt. Das klappt im Moment hervorragend», sagt Lichtsteiner gegenüber «Blick».

Der FCB-Coach führt aus: «Mit diesen Spielern tausche ich mich wöchentlich aus. Von ihnen erwarte ich, dass sie zu mir kommen, wenn etwas nicht ok ist, damit wir gemeinsam eine Lösung erarbeiten können.» Letztlich soll der Spielerrat auch für das Durchsetzen von Regeln und das Einhalten der Disziplin sorgen: «Damit wir nicht jeden Tag in der Garderobe kontrollieren müssen, dass alles so läuft, wie es laufen soll.»