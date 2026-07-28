SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Omlin wird Vize

Der FC Basel hat das neue Kapitänsteam und den Spielerrat bestimmt

Autor: | Publiziert: 28 Juli, 2026 12:31
Der FC Basel hat das neue Kapitänsteam und den Spielerrat bestimmt

Der FC Basel hat sein neues Kapitänsteam und den Spielerrat für die neue Saison bestimmt.

Trainer Stephan Lichtsteiner schenkt Rückkehrer Jonas Omlin (32) sofort viel Vertrauen. Der neue Stammkeeper übernimmt bei den Bebbi das Amt des Vize-Kapitäns hinter Xherdan Shaqiri (34), der als Captain bestätigt wird. Omlin tritt somit die Nachfolge von Dominik Schmid (28) an, der diesen Sommer zu Red Bull Salzburg gewechselt ist.

Teil des Kapitänteams sind ausserdem Flavius Daniliuc (25) und Albian Ajeti (29). Die vier genannten Spieler bilden gemeinsam mit Becir Omeragic (24), Nicolas Vouilloz (25) und Metinho (23) den siebenköpfigen Spielerrat.

Diese sieben Profis seien nun so etwas wie «das verlängerte Trainerteam, das mich und den Staff bei den täglichen Problemen unterstützt. Das klappt im Moment hervorragend», sagt Lichtsteiner gegenüber «Blick».

Der FCB-Coach führt aus: «Mit diesen Spielern tausche ich mich wöchentlich aus. Von ihnen erwarte ich, dass sie zu mir kommen, wenn etwas nicht ok ist, damit wir gemeinsam eine Lösung erarbeiten können.» Letztlich soll der Spielerrat auch für das Durchsetzen von Regeln und das Einhalten der Disziplin sorgen: «Damit wir nicht jeden Tag in der Garderobe kontrollieren müssen, dass alles so läuft, wie es laufen soll.»

Mehr Dazu
Dankt dem Verein

Ludovic Magnin findet nach seiner FCB-Entlassung bereits die ersten Worte
Verstärkung für die Offensive?

Exklusiv: Vaduz hat FCB-Stürmer Kaio Eduardo wieder auf dem Zettel
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Cédric Don

Der FC Basel hat den Otele-Nachfolger bereits gefunden
Wechsel im Winter?

Stürmer Philip Otele steht beim FC Basel vor Januar-Abgang
Mehr entdecken
Omlin wird Vize

Der FC Basel hat das neue Kapitänsteam und den Spielerrat bestimmt

28.07.2026 - 12:31
Vor dem FC Basel

YB belegt im Nachhaltigkeitsranking der Super League den 1. Platz

28.07.2026 - 10:49
Begehrter Portugiese

Ex-FCB-Profi Renato Veiga steht im Fokus von Real Madrid

27.07.2026 - 15:50
Fehlt gegen Servette

Comeback verschoben: FC Basel muss auf Jonas Omlin verzichten

25.07.2026 - 16:56
Neue Option

Basels Soticek jetzt vor Rückkehr nach Kroatien statt Wechsel nach Polen

24.07.2026 - 10:53
Stürmer spielt stark auf

Lichtsteiner lobt Albian Ajeti für überragende Saisonvorbereitung

23.07.2026 - 17:54
Hat sich schon verabschiedet

Polen-Wechsel von Basels Marin Soticek könnte in letzter Minute scheitern

23.07.2026 - 17:01
In die Challenge League

FC Basel verlängert mit Muhamed Kurtishi, aber gibt ihn an anderen Klub ab

23.07.2026 - 16:21
Überraschungen

Vier prominente Namen fehlen auf der Kontingentsliste des FC Basel

22.07.2026 - 17:43
Transfer steht bevor

Nicht auf Kontingentsliste: Basel-Profi Marin Soticek vor Wechsel nach Polen

22.07.2026 - 16:56