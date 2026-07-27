Ex-FCB-Profi Renato Veiga steht im Fokus von Real Madrid

Nachdem der frühere Basler Defensivspezialist Renato Veiga bereits für Chelsea, Juventus und aktuell Villarreal auflief bzw. aufläuft, wirft nun auch Real Madrid ein Auge auf den portugiesischen Nationalspieler.

An der Weltmeisterschaft bildete er gemeinsam mit Ruben Dias von ManCity die Stamm-Innenverteidigung der Portugiesen. Verdient hat er sich diesen Platz durch sehr solide Leistungen für Villarreal seit seinem Wechsel dorthin vor Jahresfrist. Wie der spanische Journalist Ben Fernandes Santos nun berichtet, blicken die Verantwortlichen von Real Madrid auf Veiga.

Der 22-Jährige zählt zu den Innenverteidigern, die die Madrilenen für einen potenziellen Transfer im Visier haben. Allerdings müsste Raúl Asencio den Verein zunächst verlassen. Andernfalls wird kein neuer zentraler Abwehrspieler mehr kommen, nachdem Ibrahima Konaté ablösefrei verpflichtet und der Vertrag mit Antonio Rüdiger verlängert wurde.

Veiga steht bei Villarreal seinerseits noch bis 2032 unter Vertrag.