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Real-Verlängerung offen

Arsenal hat Vinicius Junior ganz oben auf der Liste

Autor: | Publiziert: 25 Juli, 2026 15:32
Arsenal hat Vinicius Junior ganz oben auf der Liste

Der FC Arsenal beschäftigt sich offenbar mit einem weiteren hochkarätigen Transfer. Vinicius Junior von Real Madrid soll bei den Gunners ganz oben auf der Liste stehen.

Da es zwischen Real Madrid und Vinicius Junior hinsichtlich der Verlängerung der 2027 auslaufenden Zusammenarbeit noch immer hakt, werden andere Vereine hellhörig. Insbesondere der FC Arsenal.

Wie «The Athletic» berichtet, prüfen die Gunners einen Transfer des Superstars, sollte dieser seinen in weniger als einem Jahr auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Der 26-jährige brasilianische Nationalspieler steht demnach ganz oben auf der Liste mehrerer Kandidaten, mit denen der Premier-League-Meister seinen Angriff verstärken möchte.

Die Idee der roten Londoner befinde sich allerdings noch in einem ganz frühen Stadium. Zudem gibt es bislang keine Gespräche zwischen den Vereinen. Real wird sich zwangsweise mit einem Verkauf beschäftigen müssen, sollte der Austausch mit Vinicius weiterhin keine fruchtbaren Ergebnisse liefern.

Die Blancos bieten ihrem Topstürmer derzeit eine Erhöhung seines Nettogehaalts von 17 Millionen Euro auf 20 Millionen Euro. Die Forderungen von Vinícius‘ Seite: Die Berater des Flügelstürmers fordern stattdessen ein Gesamtpaket von 30 Millionen Euro pro Jahr (z. B. aufgeteilt in 20 Millionen Fixgehalt plus 10 Millionen an Bonuszahlungen) sowie eine Unterschriftenprämie in Höhe von rund 20 Millionen.

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