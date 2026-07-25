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Real Madrid gibt gigantisches Angebot für Yan Diomande ab

Autor: | Publiziert: 25 Juli, 2026 09:33
Real Madrid gibt gigantisches Angebot für Yan Diomande ab

PSG bekommt im Werben um Yan Diomande offenbar einen grossen Konkurrenten: Real Madrid hat ein gigantisches Angebot für den Shootingstar abgegeben.

Paris Saint-Germain galt bisher als Favorit im Poker um den Transfer von Yan Diomande. Mittlerweile hat sich Real Madrid eingeschaltet – und das mit einem echten Hammer.

Verschiedenen Medienmeldungen zufolge hat Real ein Angebot in Höhe von 90 Millionen plus zehn Millionen an Boni bei RB Leipzig deponiert. Das Angebot wurde von dem Bundesligisten allerdings abgelehnt, die Gespräche mit den Iberern würden aber weiterhin laufen. Der bei den Blancos neu installierte Trainer José Mourinho soll Diomande zum absoluten Wunschspieler auserkoren haben.

Real wurde zuletzt konkretes Interesse an einem Transfer von Michael Olise nachgesagt, mit Diomande könnte dieser Name plötzlich von der Liste gespült worden sein. Oder zumindest die Hierarchie geändert haben. Gut also für den FC Bayern.

Real Madrid mit Angebot – so viel fordert RB Leipzig für Yan Diomande

RB soll für Diomande eine Ablösesumme von mindestens 150 Millionen Euro fordern, eine Ausstiegsklausel existiert in seinem noch bis 2030 datierten Vertrag nicht.

Alternativ sollen sich die Leipziger für einen Verkauf über rund 100 Millionen Euro öffnen, wenn Diomande im Gegenzug für ein weiteres Jahr auf Leihbasis bei den Sachsen bleibt. Hierfür gibt es momentan aber noch keine konkreten Spuren.

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