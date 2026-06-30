RB Leipzig stellt ungeheure Forderung für Yan Diomande

Yan Diomande zieht es gemäss aktuellen Medienberichten zu Paris St. Germain. Der Ligue 1-Klub müsste für das ivorische Supertalent allerdings eine riesige Summe hinblättern.

Die «BBC» berichtet nun nämlich, dass RB Leipzig eine horrende Ablöseforderung in Höhe von 150 Millionen Euro (!) stellt. Die Ostdeutschen möchten Diomande in diesem Sommer am liebsten gar nicht verkaufen, sondern den Vertrag mit dem 19-Jährigen, der erst vor Jahresfrist verpflichtet wurde, noch einmal verlängern.

Ob dieses Unterfangen angesichts des Spielerwunschs nach einem Transfer glückt, ist indes fraglich. Diomande hat in seiner ersten Bundesligasaison zwölf Treffer und neun Assists beigesteuert. Auch andere Topklubs, insbesondere der FC Liverpool, zeigten bzw. zeigen Interesse an ihm.