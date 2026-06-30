SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Zahlt PSG?

RB Leipzig stellt ungeheure Forderung für Yan Diomande

Autor: | Publiziert: 30 Juni, 2026 14:15

Yan Diomande zieht es gemäss aktuellen Medienberichten zu Paris St. Germain. Der Ligue 1-Klub müsste für das ivorische Supertalent allerdings eine riesige Summe hinblättern.

Die «BBC» berichtet nun nämlich, dass RB Leipzig eine horrende Ablöseforderung in Höhe von 150 Millionen Euro (!) stellt. Die Ostdeutschen möchten Diomande in diesem Sommer am liebsten gar nicht verkaufen, sondern den Vertrag mit dem 19-Jährigen, der erst vor Jahresfrist verpflichtet wurde, noch einmal verlängern.

Ob dieses Unterfangen angesichts des Spielerwunschs nach einem Transfer glückt, ist indes fraglich. Diomande hat in seiner ersten Bundesligasaison zwölf Treffer und neun Assists beigesteuert. Auch andere Topklubs, insbesondere der FC Liverpool, zeigten bzw. zeigen Interesse an ihm.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Mehr entdecken
Nach starken WM-Auftritten

Mainz 05 könnte mit Kaishu Sano einen Rekordverkauf tätigen

30.06.2026 - 14:53
Zahlt PSG?

RB Leipzig stellt ungeheure Forderung für Yan Diomande

30.06.2026 - 14:15
Kommt 2027

256 Tore in einer Saison: Liverpool verpflichtet Sturm-Wunderkind

27.06.2026 - 15:18
Zwei Vereine im Rennen

Barcelona offen für Koundé-Verkauf

24.06.2026 - 20:51
Engländer heiss begehrt

Juventus steigt ins Rennen um Curtis Jones ein

24.06.2026 - 15:47
United und Liverpool beobachten Situation

Felix Nmecha offen für England-Rückkehr

23.06.2026 - 15:56
Wechsel so gut wie sicher

PSG und Liverpool liefern sich offenbar Duell um Yan Diomande

21.06.2026 - 11:26
Gelingt der Durchbruch?

Liverpool soll zweites Angebot für Yan Diomande abgegeben haben

20.06.2026 - 12:02
Konaté hat unterschrieben

Real Madrid stellt seinen 3. Sommerneuzugang vor

18.06.2026 - 11:25
Für 40 Millionen

Liverpool tätigt Überraschungstransfer und krallt sich Víctor Muñoz

18.06.2026 - 10:39