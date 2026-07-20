Olise drängt wohl auf schnellen Wechsel nach Madrid

Die «L’Equipe» berichtet, dass Olise seinen Mitspielern während der WM gesagt habe, er wolle nicht länger für Bayern spielen und sei fest entschlossen, in diesem Sommer nach Madrid zu wechseln. Real Madrid soll dafür bereit sein, 150 Millionen Euro auf den Tisch zu legen.

Bayern-Präsident Herbert Hainer stellte sich öffentlich klar gegen einen Verkauf. Er betonte, dass der Klub Olise nicht abgeben wolle, und erklärte zugleich, Florentino Pérez solle sich bei diesem Thema besser keine Mühe machen.

Unterm Strich spricht im Moment wenig für einen Wechsel in diesem Sommer. Bayern stuft Olise als zentralen Spieler ein und wird ihn nicht abgeben. Zudem wären die Bayern bei einem Angebot unter 200 Millionen Euro wohl kaum gesprächsbereit.