SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Personalie ist weit fortgeschritten

Leipzig steht vor Asllani-Deal

Autor: | Publiziert: 20 Juli, 2026 21:45
Leipzig steht vor Asllani-Deal

Nach den Berichten von «Sky» nähern sich Leipzig und Asllani bei den persönlichen Konditionen an, auch wenn die komplette Einigung noch aussteht. Parallel dazu heisst es, dass der Wechsel über eine Ausstiegsklausel laufen wird, die bei rund 25 bis 29 Millionen Euro liegen soll.

«Bild» geht sogar noch einen Schritt weiter und meldet, dass der Transfer über eine feste Ablöse von 30 Millionen Euro abgewickelt werden könnte. Demnach könnte Asllani noch in diesem Monat in Leipzig unterschreiben, mit einem möglichen Abschluss in der Woche nach der übernächsten.

Für Leipzig wäre das ein klarer Invest in die Zukunft. Der Klub scheint den Stürmer frühzeitig sichern zu wollen, bevor weitere Interessenten ernst machen.

Mehr Dazu
Ein Verein ist dran

Xabi Alonso könnte überraschendes Comeback in der Bundesliga geben
Dahmen im Blickfeld

RB Leipzig hat den Gulacsi-Nachfolger wohl gefunden
Unterschrift erfolgt

Ex-YB-Coach David Wagner hat in Leipzig einen neuen Job
Unzufrieden

RB Leipzig könnte Nationalspieler ablösefrei verlieren
Ligaintern

Ex-Basel-Profi Wouter Burger steht vor Wechsel in der Bundesliga
Mehr entdecken
Personalie ist weit fortgeschritten

Leipzig steht vor Asllani-Deal

20.07.2026 - 21:45
Absage von Nationalspieler

Arsenal prüft Diomande als Alternative zu Rogers

20.07.2026 - 12:28
Zuletzt auch in der Bundesliga gehandelt

Bundesliga-Flirt Oulaï wechselt nach Florenz

20.07.2026 - 09:02
Innenverteidiger kommt aus Burnley und unterschreibt bis 2031

Unterschrieben: RB Leipzig holt Maxime Estève

17.07.2026 - 12:44
RB Leipzig in der Pole Position

Fisnik Asllani könnte seinen neuen Klub gefunden haben

16.07.2026 - 16:52
Brentford greift zu

Xaver Schlager in dieser Woche zum Medizincheck auf der Insel

15.07.2026 - 18:44
Verhandlungen laufen

DFB-Spitze trifft sich in München wegen Klopp mit Red Bull-Bossen

14.07.2026 - 17:27
Einige Interessenten

Arsenal setzt WM-Star aus der Bundesliga auf die Shortlist

11.07.2026 - 15:10
Kostet bis zu 30 Millionen

RB Leipzig wird Brajan Gruda fix von Brighton übernehmen

8.07.2026 - 17:39
Watford-Stürmer vor Sommerwechsel?

Bundesliga-Klubs beobachten Mamadou Doumbia

5.07.2026 - 20:49