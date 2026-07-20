Leipzig steht vor Asllani-Deal

Nach den Berichten von «Sky» nähern sich Leipzig und Asllani bei den persönlichen Konditionen an, auch wenn die komplette Einigung noch aussteht. Parallel dazu heisst es, dass der Wechsel über eine Ausstiegsklausel laufen wird, die bei rund 25 bis 29 Millionen Euro liegen soll.

«Bild» geht sogar noch einen Schritt weiter und meldet, dass der Transfer über eine feste Ablöse von 30 Millionen Euro abgewickelt werden könnte. Demnach könnte Asllani noch in diesem Monat in Leipzig unterschreiben, mit einem möglichen Abschluss in der Woche nach der übernächsten.

Für Leipzig wäre das ein klarer Invest in die Zukunft. Der Klub scheint den Stürmer frühzeitig sichern zu wollen, bevor weitere Interessenten ernst machen.