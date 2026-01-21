SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
RB Leipzig könnte Nationalspieler ablösefrei verlieren

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 21 Januar, 2026 11:25
Celtic Glasgow beschäftigt sich mit Xaver Schlager. Der 28-jährige Mittelfeldspieler von RB Leipzig steht vor einer offenen Zukunft, da sein Vertrag im Sommer ausläuft. Diese Konstellation macht den österreichischen Nationalspieler für mehrere Klubs interessant.

Schlager kam in der laufenden Bundesliga-Saison bislang 13-mal zum Einsatz und erzielte zwei Tore. Seine Vielseitigkeit im zentralen Mittelfeld sowie seine internationale Erfahrung – 49 Länderspiele und vier Treffer für Österreich – erhöhen seinen Marktwert zusätzlich. Neben Celtic wurden zuletzt auch die AS Rom und Juventus Turin mit ihm in Verbindung gebracht.

In Leipzig könnte sich die Lage durch das Interesse des Klubs an Arne Engels weiter verändern. Bereits im Januar war berichtet worden, dass RB Leipzig bei einem Winterwechsel eine Ablöse im Bereich von vier bis fünf Millionen Euro verlangen würde. Aktuell wird Schlagers Marktwert auf rund zehn Millionen Euro geschätzt. Der Mittelfeldspieler war im Sommer 2022 für etwa zwölf Millionen Euro vom VfL Wolfsburg nach Leipzig gewechselt.

