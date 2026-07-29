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Leipzig braucht noch einen Ersatz

Wechsel von Yan Diomandé zu Real Madrid rückt näher

Autor: | Publiziert: 29 Juli, 2026 17:13
Wechsel von Yan Diomandé zu Real Madrid rückt näher

Yan Diomandé steht offenbar kurz vor einem Wechsel zu Real Madrid. Die Verhandlungen zwischen dem spanischen Rekordmeister und RB Leipzig haben sich in den letzten Tagen deutlich beschleunigt.

Laut «Marca» hat der 23-jährige ivorische Nationalspieler bereits sein Mietwohnung verlassen und ist vorübergehend in ein Hotel im Stadtzentrum gezogen. Sein Umfeld wurde dabei beobachtet, wie es seine Sachen packte.

Privat betrachtet der enge Kreis von Diomandé den Transfer zu Real Madrid bereits als abgeschlossene Sache. Der Spieler soll bereits eine persönliche Einigung mit Real Madrid erzielt haben. Das Gehalt wird auf 50 bis 55 Millionen Euro über fünf Jahre beziffert.

RB Leipzig und Real Madrid haben noch keine endgültige Einigung über die Ablösesumme erzielt. Leipzig besteht weiterhin auf einer höheren garantierten Summe als in den bisherigen Angeboten von Real Madrid. Eine neue Verhandlungsrunde wurde für heute erwartet.

Jose Mourinho und sein Trainerteam haben bereits begonnen, taktische Pläne unter Einbeziehung von Diomandé zu entwickeln. Real Madrid bleibt zuversichtlich, den Transfer in Kürze abzuschließen.

Die Verzögerung liegt Berichten zufolge nur daran, dass Leipzig noch an der Verpflichtung eines Ersatzspielers arbeitet, bevor der Spieler die Freigabe zur Reise nach Madrid erhält.

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