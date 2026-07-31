Roger Schmidt übernimmt globale Fußball-Verantwortung bei Red Bull

Roger Schmidt wird zum 1. Oktober 2026 Head of Global Soccer bei Red Bull. Der 59-jährige Deutsche folgt damit auf Jürgen Klopp, der die Position zuvor innehatte.

Schmidt, der bereits als Trainer bei RB Leipzig und Bayer Leverkusen tätig war, wird künftig die sportliche Ausrichtung des internationalen Klub-Portfolios von Red Bull verantworten. Dazu gehören unter anderem RB Leipzig, der FC Red Bull Salzburg, die New York Red Bulls und der FC Red Bull Brasil.

Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hob bei der Vorstellung Schmidts dessen Erfahrung, Fussballkompetenz und sein Verständnis für die Nachwuchsphilosophie des Konzerns hervor. Mintzlaff betonte, dass Schmidt die idealen Voraussetzungen mitbringe, um die globale Fußball-Strategie von Red Bull weiterzuentwickeln.

Schmidt selbst bezeichnete die neue Aufgabe als besondere Herausforderung. Er verwies auf die für Red Bull typische Verbindung aus Talententwicklung und sportlichem Erfolg als Kernstück seiner zukünftigen Arbeit. Der gebürtige Oberhundem soll die sportliche Philosophie des Konzerns weiter vorantreiben und die Zusammenarbeit der verschiedenen Red-Bull-Klubs weltweit intensivieren.