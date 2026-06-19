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Für Gespräche freigestellt

FCB-Stürmer Bénie Traoré zieht es wohl in die MLS

Autor: | Publiziert: 19 Juni, 2026 09:32
FCB-Stürmer Bénie Traoré zieht es wohl in die MLS

Stürmer Bénie Traoré verlässt den FC Basel wohl in Kürze in Richtung MLS.

Der FCB bestätigt auf Anfrage der «Basler Zeitung», dass der 23-jährige Ivorer für Gespräche mit einem anderen Klub vom Trainingsbetrieb freigestellt ist.

Nach Angaben der Zeitung wird es den Angreifer wohl in Richtung MLS ziehen: Die New York Red Bulls könnten sich die Dienste von Traoré für einen zweistelligen Millionenbetrag sichern.

Der Stürmer stiess im Sommer 2024 für beinahe 5 Millionen Euro von der Insel nach Basel. In der vergangenen Spielzeit erzielte er in 39 Partien für den FCB elf Tore.

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