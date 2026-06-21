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FCB-Star vor MLS-Wechsel

Traoré zieht es wohl zum Stadtrivalen in New York

Autor: | Publiziert: 21 Juni, 2026 12:22
Traoré zieht es wohl zum Stadtrivalen in New York

Der nächste Millionen-Transfer beim FC Basel zeichnet sich ab. Nach dem Wechsel von Dominik Schmid zum FC Red Bull Salzburg könnte nun auch Bénie Traoré den Schweizer Meister verlassen.

Der FCB hatte bereits bestätigt, dass der 23-Jährige für Vertragsgespräche vom Training freigestellt wurde. Nach Informationen von Blick steht der Flügelspieler kurz vor einem Wechsel in die MLS. Lange wurde spekuliert, dass Traoré bei den New York Red Bulls landen könnte. Nun soll sich die Spur jedoch zu deren Stadtrivalen verlagert haben. Dem Bericht von «blick.ch» zufolge steht ein Wechsel zu New York City FC unmittelbar bevor.

Der Klub gehört zur City Football Group und damit zum selben Netzwerk wie Manchester City. Ein Medizincheck soll bereits an diesem Wochenende stattfinden. Traoré war 2024 von Sheffield United nach Basel gewechselt und entwickelte sich schnell zu einem der wichtigsten Offensivspieler des Teams. In 80 Pflichtspielen gelangen ihm 25 Tore und 15 Vorlagen.

Schon im Winter gab es mehrere Interessenten, die bereit gewesen sein sollen, eine hohe Ablöse für den Ivorer zu bezahlen. Nun scheint der Abschied tatsächlich bevorzustehen. Wie hoch die Ablöse ausfallen wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Klar ist jedoch: Nach dem Verkauf von Dominik Schmid dürfte der FC Basel erneut einen Millionenbetrag einnehmen – und gleichzeitig einen weiteren Leistungsträger verlieren.

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