Angebot der New York Red Bulls für Timo Werner hat eine Deadline

RB Leipzigs Partnerklub New York Red Bulls ist weiterhin an einer Verpflichtung von Timo Werner interessiert. Die vorgelegte Offerte hat jedoch eine Deadline.

Das Transferfenster schliesst in der MLS nämlich am 21. August. Bis dahin muss sich Werner entscheiden, ob er das Angebot akzeptieren möchte oder nicht. Rein finanziell würde es sich für ihn lohnen. Laut "Sport Bild" könnte er am Big Apple sogar noch mehr als jene 10 Mio. Euro kassieren, die er zurzeit in Leipzig einstreicht. Allerdings sind viele leistungsabhängige Klauseln enthalten. Werner scheint mit dem Gang nach Übersee aber zu zögern.

In Leipzig spielt er derweil keine Rolle mehr. Zwar steht er noch bis Juni 2026 unter Vertrag, den Stürmer möchte man beim Bundesligisten aber unbedingt noch in diesem Sommer von der Gehaltsliste streichen.

psc 6 August, 2025 13:48