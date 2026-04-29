Exklusiv: FCB-Juwel Jamal Camci stehen viele Türen offen

Jamal Camci hat die vergangenen Jahre beim FC Basel eine hervorragende Ausbildung genossen. Nun strebt der Youngster den nächsten Schritt an – es geht womöglich ins Ausland.

Jamal Camci hat beim FC Basel sämtliche Nachwuchsstufen durchlaufen, hat in Rot und Blau also eine fantastische Ausbildung genossen und somit das nötige Rüstzeug erworben, um in der späteren Karriere für Furore sorgen zu können.

Camci ist noch bis Ende Saison an den viertklassigen SV Muttenz verliehen. Im Sommer soll dann der grosse persönliche Umbruch erfolgen. Nach Informationen von 4-4-2.ch ist für den 19-Jährigen ein Vereinswechsel ein konkretes Thema, beim FCB wird er daher aller Voraussicht nach nicht mehr aufschlagen. Doch wohin könnte es gehen?

In den benachbarten Ländern sowie der Türkei, der zweiten Heimat des gebürtigen Baslers, regt sich schon seit einiger Zeit mehr oder weniger intensiv vorgetragenes Interesse. Am Marmarameer beschäftigen sich Fenerbahce und Galatasaray mit einem allfälligen Transfer.

Vom FC Basel wohin? Jamal Camci liegen schon Angebot vor

In Italien zum Beispiel, von wo Sassuolo schon mit einem Angebot vorstellig wurde. Juventus Turin hat sich ebenfalls mit dem Spielerumfeld in Verbindung gesetzt und angeboten, dass Camci künftig im U23-Team spielen soll.

Der VfB Stuttgart sowie die TSG Hoffenheim haben sich ebenfalls wegen der Idee einer Zusammenarbeit gemeldet und wollen Camci vorerst in ihrer Zweitvertretung zum Einsatz kommen zu lassen.

Eine Entscheidung hat Camci, der als grossgewachsener, schneller, technisch versierter und abschlussstarker Stürmer in Erscheinung tritt, noch nicht getroffen. Das richtige Projekt ist entscheidend – und damit verbunden regelmässige Spielpraxis.