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Marco Silva im Fokus

Benfica könnte den Fulham-Coach als Mourinho-Nachfolger holen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 29 April, 2026 18:30
Benfica könnte den Fulham-Coach als Mourinho-Nachfolger holen

José Mourinho wird intensiv mit einer Rückkehr zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Seine Nachfolge bei Benfica könnte schon aufgegleist sein. Im Fokus steht Marco Silva.

Der 48-jährige Portugiese ist bereits seit neuneinhalb Jahren auf der Insel tätig. Seit Sommer 2021 trägt er die Verantwortung beim Fulham FC. Und dies äusserst erfolgreich: Zunächst stieg er mit der Mannschaft in die Premier League auf. Dort hat er die Cottagers etabliert und kämpft in dieser Saison sogar noch um die Europacup-Plätze. Sein Vertrag läuft zum Saisonende jedoch aus und Silva hat schon mehrfach angedeutet, dass er sich einer neuen Herausforderung stellen könnte.

Diese liegt möglicherweise bei Benfica. Laut einem Bericht von «Record» ist Silva jedenfalls ein heisser Kandidat für die potenzielle Mourinho-Nachfolge, falls dieser den Verein tatsächlich in Richtung Real Madrid verlässt, wo er Wunschkandidat von Klubpräsident Florentino Perez ist.

Silva ist aber auch ein Kandidat bei einem Nachbarverein von Fulham: Chelsea soll sich nach der Trennung von Liam Rosenior ebenfalls mit ihm beschäftigen.

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