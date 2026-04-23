Rudi Völler reagiert auf Premier League-Interesse an Julian Nagelsmann

Gleich bei mehreren Premier League-Klubs ist der amtierende Bundestrainer Julian Nagelsmann im Hinblick auf die kommende Saison ein heisses Thema. DFB-Direktor Rudi Völler ist jedoch sicher, dass der 38-Jährige den Verband nicht verlassen wird.

Mit Chelsea, Manchester United und Liverpool zeigen gleich mehrere Vereine grosses Interesse an Nagelsmann. Insbesondere die Blues könnten nach dem Rauswurf von Liam Rosenior aktiv werden. Nagelsmann soll schon länger der absolute Wunschkandidat der Klubleitung sein, wie 4-4-2.ch berichtete.

Beim DFB bleibt man indes gelassen. Der Vertrag des Nationaltrainers läuft bis zur EM 2028. Und Rudi Völler ist sicher, dass sein enger Freund diesen Kontrakt auch respektieren wird: «Auch beim DFB sind sie total zufrieden, wie Julian das macht. Was nach der EM 2028 wird, das kann ich noch nicht sagen bei ihm. Bis 2028 aber auf jeden Fall.»

Völler gerät bei der Arbeit von Nagelsmann regelrecht ins Schwärmen: «Julian ist ein Top-Trainer. Der ist total empathisch. Ich weiss, wie er mit den Spielern umgeht. Was Besseres kann man sich nicht wünschen.»

Von einer Kontaktaufnahme seitens englischer Klubs schützen diese Argumente Nagelsmann natürlich nicht – eher im Gegenteil. Aktuell würde der Ex-Bayern-Coach den Hörer aber wohl nicht einmal abnehmen. Sein voller Fokus gilt nun erst einmal der WM, die in weniger als zwei Monaten beginnt.