SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Interesse aus Italien

Verbleib: Arne Slot ist bei Liverpool-Star zuversichtlich

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 25 April, 2026 15:53
Verbleib: Arne Slot ist bei Liverpool-Star zuversichtlich

Ein Liverpool-Star soll mit einem Wechsel liebäugeln. Trainer Arne Slot ist hinsichtlich einer andauernden Zusammenarbeit positiv gestimmt.

Curtis Jones soll sich ernsthaft damit beschäftigen, den FC Liverpool im Sommer zu verlassen – Inter Mailand gilt momentan als besonders interessiert. An der Anfield Road hofft man jedoch auf einen Verbleib des 25-Jährigen.

«Seit ich Trainer bin, kommt er viel häufiger zum Einsatz als je zuvor. Das liegt daran, dass ich den Spieler schätze und dass unser Kader vor allem aufgrund von Verletzungen kleiner geworden ist», sagte Trainer Arne Slot an der Presskonferenz vor dem Auswärtsspiel in der Premier League gegen Crystal Palace (Samstag, 16 Uhr).

Curtis kommt in dieser Saison zwar bereits auf 44 Einsätze in allen Wettbewerben, zählte dabei aber nicht sehr häufig zu den ersten elf Spielern. Weil der sechsfache englische Nationalspieler unzufrieden über seine Einsatzzeiten ist, soll er sich mit einem Wechsel befassen.

Slot will offensichtlich mit Curtis weiterarbeiten, steht bei Liverpool aber selbst vor einer extrem unsicheren Zukunft. Die insgesamt sehr schlecht laufende Saison der Reds könnte Slot am Ende den Trainerjob kosten.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Mehr entdecken
Interesse aus Italien

Verbleib: Arne Slot ist bei Liverpool-Star zuversichtlich

25.04.2026 - 15:53
Benötigt noch die Freigabe

Liverpool-Goalie Alisson hat sich mit anderem Topklub geeinigt

23.04.2026 - 18:55
DFB-Direktor spricht Klartext

Rudi Völler reagiert auf Premier League-Interesse an Julian Nagelsmann

23.04.2026 - 09:59
Diese Ablöse wäre fällig

Liverpool will Transfer von Yan Diomande noch vor WM abschliessen

18.04.2026 - 10:48
Optimismus

Liverpool-Coach Arne Slot überrascht mit Aussage: «Zukunft sieht rosig aus»

17.04.2026 - 13:29
Runderneuerung

Der FC Liverpool setzt gleich 9 Spieler auf die Streichliste

16.04.2026 - 18:56
Bittere Nachricht

Bestätigt: Hugo Ekitiké erlitt Achillessehnenriss und fällt für die WM aus

15.04.2026 - 10:36
Achillessehnenriss

Liverpool-Stürmer Hugo Ekitiké verletzt sich schwer

14.04.2026 - 22:10
Real lauert

Konaté-Zukunft offen – Liverpool kämpft um Verbleib

12.04.2026 - 17:31
Eine Unklarheit bleibt

Mündliche Einigung: Tottenham holt wohl Liverpool-Legende

11.04.2026 - 16:01