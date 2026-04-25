Verbleib: Arne Slot ist bei Liverpool-Star zuversichtlich

Ein Liverpool-Star soll mit einem Wechsel liebäugeln. Trainer Arne Slot ist hinsichtlich einer andauernden Zusammenarbeit positiv gestimmt.

Curtis Jones soll sich ernsthaft damit beschäftigen, den FC Liverpool im Sommer zu verlassen – Inter Mailand gilt momentan als besonders interessiert. An der Anfield Road hofft man jedoch auf einen Verbleib des 25-Jährigen.

«Seit ich Trainer bin, kommt er viel häufiger zum Einsatz als je zuvor. Das liegt daran, dass ich den Spieler schätze und dass unser Kader vor allem aufgrund von Verletzungen kleiner geworden ist», sagte Trainer Arne Slot an der Presskonferenz vor dem Auswärtsspiel in der Premier League gegen Crystal Palace (Samstag, 16 Uhr).

Curtis kommt in dieser Saison zwar bereits auf 44 Einsätze in allen Wettbewerben, zählte dabei aber nicht sehr häufig zu den ersten elf Spielern. Weil der sechsfache englische Nationalspieler unzufrieden über seine Einsatzzeiten ist, soll er sich mit einem Wechsel befassen.

Slot will offensichtlich mit Curtis weiterarbeiten, steht bei Liverpool aber selbst vor einer extrem unsicheren Zukunft. Die insgesamt sehr schlecht laufende Saison der Reds könnte Slot am Ende den Trainerjob kosten.