Marseille zeigt konkretes Interesse an Atubolu

Olympique Marseille hat offenbar konkretes Interesse an Noah Atubolu von Sport-Club Freiburg. Für den 24-jährigen deutsch-nigerianischen Torhüter soll der Bundesligist eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro aufrufen.

Atubolu war im Juli 2021 zu Freiburg gekommen, der Klub hat mit Mio Backhaus bereits einen möglichen Nachfolger verpflichtet. Der Torwart, dessen Vertrag in Freiburg noch bis Juni 2027 läuft, prüft derzeit seine Optionen und favorisierte ursprünglich einen Wechsel in die Premier League.

Laut «Sky» steht Atubolu zudem auf der Liste von Juventus. Sein Marktwert wird von Transfermarkt aktuell mit 25 Millionen Euro angegeben. Bei der Preisvorstellung gab es zuletzt unterschiedliche Angaben: Im Februar 2026 war von einer Forderung in Höhe von 30 Millionen Euro die Rede, im Juli 2026 wurde im Zusammenhang mit einem möglichen Wechsel zu Coventry City ein Betrag von rund 20 Millionen Euro genannt.