SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Freiburg hat Nachfolger schon verpflichtet

Marseille zeigt konkretes Interesse an Atubolu

Autor: | Publiziert: 3 August, 2026 21:34
Marseille zeigt konkretes Interesse an Atubolu

Olympique Marseille hat offenbar konkretes Interesse an Noah Atubolu von Sport-Club Freiburg. Für den 24-jährigen deutsch-nigerianischen Torhüter soll der Bundesligist eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro aufrufen.

Atubolu war im Juli 2021 zu Freiburg gekommen, der Klub hat mit Mio Backhaus bereits einen möglichen Nachfolger verpflichtet. Der Torwart, dessen Vertrag in Freiburg noch bis Juni 2027 läuft, prüft derzeit seine Optionen und favorisierte ursprünglich einen Wechsel in die Premier League.

Laut «Sky» steht Atubolu zudem auf der Liste von Juventus. Sein Marktwert wird von Transfermarkt aktuell mit 25 Millionen Euro angegeben. Bei der Preisvorstellung gab es zuletzt unterschiedliche Angaben: Im Februar 2026 war von einer Forderung in Höhe von 30 Millionen Euro die Rede, im Juli 2026 wurde im Zusammenhang mit einem möglichen Wechsel zu Coventry City ein Betrag von rund 20 Millionen Euro genannt.

Mehr Dazu
Im Fokus

Jungstar Manzambi steht auch bei türkischem Topklub auf der Liste
Für Innenverteidigung

Exklusiv: Luzern hat Schweizer U21-Star Bruno Ogbus auf dem Schirm
Vom SC Freiburg

Schweizer U21-Verteidiger auf dem Zettel eines Zweitligisten
Neuer Klub

Schweizer Hoffnung Bruno Ogbus steht vor Wechsel in 2. Bundesliga
Manzambi im Fokus

Champions League-Sieger PSG hat einen Schweizer Nationalspieler im Blick
Mehr entdecken
Freiburg hat Nachfolger schon verpflichtet

Marseille zeigt konkretes Interesse an Atubolu

3.08.2026 - 21:34
In absehbarer Zeit

Matthias Ginter wird beim SC Freiburg verlängern

29.07.2026 - 10:23
Absagen

Noah Atubolu reist nicht ins Freiburger Trainingslager, aber verteilt zwei Körbe

21.07.2026 - 13:07
Der Freiburg-Profi könnte bei den Köpenickern die Lücke auf der rechten Seite schliessen

Union Berlin bekräftigt Interesse an Dinkçi

19.07.2026 - 09:53
Geldregen für Freiburg

Millionenablöse: Aston Villa holt Johan Manzambi

17.07.2026 - 19:40
Beim neuen Klub

Johan Manzambi bestreitet bereits am Donnerstag den Medizincheck

15.07.2026 - 15:10
Diesmal nach Bremen?

Eren Dinkçi könnte von Freiburg wieder zu einem Ex-Klub zurückkehren

14.07.2026 - 17:45
Gespräche beginnen

Zwei Premier League-Klubs interessieren sich konkret für Noah Atubolu

14.07.2026 - 13:55
60 Millionen Euro

Wechsel fix: Johan Manzambi wird zum Schweizer Rekordtransfer

13.07.2026 - 10:28
Wo landet der Schweizer?

Aston Villa funkt Newcastle bei Manzambi dazwischen

12.07.2026 - 21:13