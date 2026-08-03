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Rückkehr nach La Liga hätte Priorität

Mehrere spanische Klubs an Fábio Silva interessiert

Autor: | Publiziert: 3 August, 2026 21:13
Mehrere spanische Klubs an Fábio Silva interessiert

Fábio Silva weckt offenbar Interesse bei Deportivo La Coruña, Real Betis und Villarreal. Zwar gibt es auch Interesse von ausserhalb Spaniens, sollte der 24-jährige Portugiese Borussia Dortmund verlassen, würde er einer Rückkehr in die La Liga jedoch den Vorzug geben.

Vor seinem Wechsel nach Deutschland hatte Silva bereits eine Station bei Las Palmas absolviert, wo er in 24 Ligaspielen zehn Tore erzielte und drei weitere vorbereitete. Für die portugiesische Nationalmannschaft kommt der Stürmer bislang auf ein Länderspiel.

Sein Vertrag bei Borussia Dortmund läuft bis 2030, Transfermarkt beziffert seinen aktuellen Marktwert auf 22 Millionen Euro.

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