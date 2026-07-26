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Erhebliche Differenzen bei finanziellen Konditionen

Yan Couto-Transfer zu Como vor dem Scheitern

Autor: | Publiziert: 26 Juli, 2026 13:46
Yan Couto-Transfer zu Como vor dem Scheitern

Der geplante Leihwechsel von Yan Couto zu Como kommt nicht voran. Laut «BILD» gibt es zwischen den Klubs erhebliche Differenzen bei den finanziellen Konditionen.

Noch vor kurzem galt der Transfer als sehr wahrscheinlich, mittlerweile ist er jedoch ins Stocken geraten. Eine Einigung steht aus, und die Verhandlungen haben sich festgefahren.

«Tuttomercato hatte» zuvor noch von einem finalisierten Deal berichtet, der eine Kaufoption von 20 Millionen Euro beinhaltete. Doch Verletzungen und Verzögerungen auf Dortmunder Seite haben die Situation verändert.

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