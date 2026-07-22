Der BVB erhöht das Angebot für den Griechen Konstantinos Karetsas

Borussia Dortmund möchte das griechisch-belgische Supertalent Konstantinos Karetsas unbedingt für sich gewinnen und erhöht das Angebot.

Der 18-jährige Offensivspieler läuft noch für seinen Stammverein KRC Genk auf. Laut «Sky» laufen aber Verhandlungen über einen Transfer von Karetsas nach Dortmund. Die BVB-Verantwortlichen Lars Ricken und Ole Book reisten dafür extra nach Belgien und tauschten sich mit den Genk-Bossen aus.

Im Gepäck hatten die Dortmunder ein erhöhtes Angebot für den Youngster. Die neue Offerte soll sich inklusive Boni im Bereich von rund 30 Millionen Euro bewegen. Genk erhält zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung.

Karetsas möchte den Wechsel zum Bundesliga-Klub vollziehen und ist sich mit diesem über einen Vertrag bis 2031 einig.