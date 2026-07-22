SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Genk-Profi

Der BVB erhöht das Angebot für den Griechen Konstantinos Karetsas

Autor: | Publiziert: 22 Juli, 2026 12:17
Der BVB erhöht das Angebot für den Griechen Konstantinos Karetsas

Borussia Dortmund möchte das griechisch-belgische Supertalent Konstantinos Karetsas unbedingt für sich gewinnen und erhöht das Angebot.

Der 18-jährige Offensivspieler läuft noch für seinen Stammverein KRC Genk auf. Laut «Sky» laufen aber Verhandlungen über einen Transfer von Karetsas nach Dortmund. Die BVB-Verantwortlichen Lars Ricken und Ole Book reisten dafür extra nach Belgien und tauschten sich mit den Genk-Bossen aus.

Im Gepäck hatten die Dortmunder ein erhöhtes Angebot für den Youngster. Die neue Offerte soll sich inklusive Boni im Bereich von rund 30 Millionen Euro bewegen. Genk erhält zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung.

Karetsas möchte den Wechsel zum Bundesliga-Klub vollziehen und ist sich mit diesem über einen Vertrag bis 2031 einig.

Mehr Dazu
Neue Entwicklung

Cole Campbell wechselt leihweise von Dortmund nach Hoffenheim
"Habe mit dem BVB viel vor"

Gregor Kobel reagiert auf das Interesse des FC Bayern
Ausfall fix

Der BVB hat bei Nico Schlotterbeck traurige Gewissheit
Hohe Summe notwendig

Dortmund erhöht den Preis für Nico Schlotterbeck noch einmal
Wunsch

Jadon Sancho hat grünes Licht für BVB-Rückkehr gegeben
Mehr entdecken
Genk-Profi

Der BVB erhöht das Angebot für den Griechen Konstantinos Karetsas

22.07.2026 - 12:17
Ein Wechsel nach England gilt derzeit als reizvoller.

Borussia Dortmund mischt bei Engels mit

20.07.2026 - 14:24
Der Youngster aus Genk gilt weiter als Top-Talent

Chelsea bremst bei BVB-Flirt Karetsas

19.07.2026 - 19:41
Der Dortmunder Linksverteidiger steht bei mehreren Topklubs auf der Liste

Arsenal schaut auf BVB-Star Svensson

19.07.2026 - 10:47
Monaco fordert rund 50 Millionen Euro

BVB und Juventus buhlen um Balogun

19.07.2026 - 07:42
Nur noch letzte Details

Fenerbahce-Wechsel von BVB-Stürmer Serhou Guirassy vor dem Abschluss

18.07.2026 - 10:49
Auch Gladbach scheiterte bereits an den Forderungen

Dortmund beobachtet Ajax-Talent Bounida

17.07.2026 - 07:52
16-jähriger Neuzugang

Der BVB verpflichtet das isländische Sturmtalent Bjarki Hrafn Gardarsson

16.07.2026 - 11:07
18-jähriges Talent

Der BVB fragt wegen PSG-Stürmer Ibrahim Mbaye an

15.07.2026 - 12:56
Nichts Strukturelles

WM-Verletzung von Julian Ryerson ist nicht gravierend

14.07.2026 - 15:08