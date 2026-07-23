SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Für belgische Liga

Arsenal bestätigt Neuzugang Christos Tzolis, der zum Rekordtransfer wird

Autor: | Publiziert: 23 Juli, 2026 15:01
Arsenal bestätigt Neuzugang Christos Tzolis, der zum Rekordtransfer wird

Der FC Arsenal bestätigt am Donnerstag die Ankunft des griechischen Stürmers Christos Tzolis vom FC Brügge. Dieser avanciert zu einem Rekordtransfer.

Und zwar nicht für die Premier League, sondern für die höchste belgische Liga: Noch nie verliess ein Spieler die Jupiler Pro League für mehr Geld. Die Gunners zahlen für Tzolis eine Ablöse in Höhe von 41 Millionen Euro. Der Angreifer unterzeichnet in London einen langfristigen Vertrag bis 2031.

Tzolis machte in der vergangenen Saison mit 22 Toren und 29 Assists in 52 Pflichtspielen Furore. Auf der Insel war er schon einmal tätig – für Norwich City. Zwischenzeitlich spielte Tzolis auch für Fortuna Düsseldorf in Deutschland.

Arsenal-Sportdirektor Andrea Berta freut sich auf den Neuzugang: «Christos ist ein extrem vielseitiger Offensivspieler, der von Natur aus auf der linken Seite agiert, sich aber in der gesamten Offensive wohlfühlt. Er ist ein exzellenter Torjäger mit beiden Füssen, blüht auf engstem Raum auf und verfügt über unglaubliche technische Fähigkeiten.»

Mehr Dazu
Leverkusen in Pole Position

Exklusiv: FC Bayern unterbreitet Granit Xhaka konkretes Angebot
Viele Duelle

Übersicht: Diese Londoner Vereine spielen in der Premier League
Interesse aus der Serie A

Arsenal hat klaren Plan mit Ex-FCB-Verteidiger Riccardo Calafiori
Rückkehr in den Kader

Arsenal-Captain Ödegaard könnte schon gegen die Bayern wieder spielen
Heiss umworben

Favorit Manchester City: Heftiges Winter-Preisschild für Marc Guéhi
Mehr entdecken
Für belgische Liga

Arsenal bestätigt Neuzugang Christos Tzolis, der zum Rekordtransfer wird

23.07.2026 - 15:01
Franzose fällt aus

Arsenal bestätigt schwere Rückenverletzung von William Saliba

23.07.2026 - 10:23
Ablöse von 40 Millionen Euro

Tzolis steht vor Arsenal-Wechsel

20.07.2026 - 14:28
Absage von Nationalspieler

Arsenal prüft Diomande als Alternative zu Rogers

20.07.2026 - 12:28
Newcastle pocht auf die hohe Ablöse

Arsenal bleibt bei Bruno Guimarães auf Abstand

20.07.2026 - 08:33
Der Dortmunder Linksverteidiger steht bei mehreren Topklubs auf der Liste

Arsenal schaut auf BVB-Star Svensson

19.07.2026 - 10:47
Schon in London

Vertrag unterschrieben: Arsenal holt englisches Toptalent

18.07.2026 - 16:38
Rückenoperation notwendig

Schock für William Saliba – er fällt bis 2027 aus

16.07.2026 - 11:00
Rücken kaputt

William Saliba droht nach Verletzung an der WM eine lange Pause

15.07.2026 - 13:07
Wechsel zu Besiktas

Leandro Trossard ist auf dem Flug nach Istanbul

14.07.2026 - 15:14