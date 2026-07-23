Arsenal bestätigt Neuzugang Christos Tzolis, der zum Rekordtransfer wird

Der FC Arsenal bestätigt am Donnerstag die Ankunft des griechischen Stürmers Christos Tzolis vom FC Brügge. Dieser avanciert zu einem Rekordtransfer.

Und zwar nicht für die Premier League, sondern für die höchste belgische Liga: Noch nie verliess ein Spieler die Jupiler Pro League für mehr Geld. Die Gunners zahlen für Tzolis eine Ablöse in Höhe von 41 Millionen Euro. Der Angreifer unterzeichnet in London einen langfristigen Vertrag bis 2031.

Tzolis machte in der vergangenen Saison mit 22 Toren und 29 Assists in 52 Pflichtspielen Furore. Auf der Insel war er schon einmal tätig – für Norwich City. Zwischenzeitlich spielte Tzolis auch für Fortuna Düsseldorf in Deutschland.

Arsenal-Sportdirektor Andrea Berta freut sich auf den Neuzugang: «Christos ist ein extrem vielseitiger Offensivspieler, der von Natur aus auf der linken Seite agiert, sich aber in der gesamten Offensive wohlfühlt. Er ist ein exzellenter Torjäger mit beiden Füssen, blüht auf engstem Raum auf und verfügt über unglaubliche technische Fähigkeiten.»