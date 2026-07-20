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Ablöse von 40 Millionen Euro

Tzolis steht vor Arsenal-Wechsel

Autor: | Publiziert: 20 Juli, 2026 14:28
Tzolis steht vor Arsenal-Wechsel

Christos Tzolis soll in London noch den Medizincheck absolvieren und anschliessend einen Vertrag bis Mitte 2031 unterschreiben. Danach wird die offizielle Bestätigung des Transfers erwartet.

Auch von Club-Brugge-Seite ist der Abschied praktisch schon bestätigt. Trainer Ivan Leko sprach bereits offen davon, dass man einen Topspieler verliert, und zeigte sich gleichzeitig überzeugt, dass Tzolis bei Arsenal in Premier League und Champions League liefern kann.

Der Deal wäre ein Rekordverkauf für Club Brugge und zugleich ein historischer Betrag für den belgischen Fussball. Wenn der medizinische Check reibungslos verläuft, dürfte der Wechsel sehr zügig finalisiert werden.

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