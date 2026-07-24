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Lausanne gelingt wichtiger Coup um ManUtd-Stürmer Sékou Koné

Autor: | Publiziert: 24 Juli, 2026 16:59
Lausanne gelingt wichtiger Coup um ManUtd-Stürmer Sékou Koné

Der FC Lausanne-Sport kann auch in der neuen Saison auf Stürmer Sékou Koné zählen, der bereits in der vergangenen Rückrunde von Manchester United ausgeliehen war.

Die beiden Partnervereine haben nun beschlossen, dass der 20-jährige Malier auch die neue Spielzeit im Trikot des Westschweizer Super League-Klubs bestreiten wird. Dort kam er zu Beginn dieses Jahres in fünf Partien zum Einsatz. Danach verhinderte eine Verletzung, dass er zu weiteren Einsätzen kam. Dies soll nun in der aktuellen Saison geschehen.

Koné stiess ursprünglich im Sommer 2024 zu Manchester United, wo er in die U21 integriert wurde. Sein Vertrag bei den Red Devils läuft noch weiter. Der Transfer nach Lausanne erfolgt auf Leihbasis.

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