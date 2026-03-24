Für Alphonso Davies beisst ein Premier League-Klub an

Der FC Bayern schliesst einen Verkauf seines Linksverteidigers Alphonso Davies nicht mehr aus. Dies gefällt Manchester United.

Die Red Devils haben sich bereits vor der Vertragsverlängerung des 25-Jährigen im Februar des vergangenen Jahres sehr für dessen Dienste interessiert. Bislang waren die Red Devils erfolglos, nun hoffen sie laut «Bild»-Fussballchef Christian Falk auf eine reelle Chance.

Davies hat seit gut einem Jahr mit grossen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Nach einem Kreuzbandriss haben ihn zuletzt muskuläre Probleme ausser Gefecht gesetzt. In dieser Spielzeit kommt der Abwehrspieler bislang nur auf 13 Einsätze.

Bei den ManUtd-Verantwortlichen scheint man jedoch überzeugt, dass der Nationalspieler diese Probleme wieder überwinden wird. Einfach so lassen die Bayern den bis 2030 gebundenen Profi indes nicht ziehen. Es wäre definitiv eine stattliche Ablöse fällig. Ob Davies seine neue Heimat München nach mehr als sieben Jahren im Sommer verlassen will, ist auch noch unklar.