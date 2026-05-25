Gennaro Gattuso kriegt einen neuen Trainerjob

Der frühere italienische Nationaltrainer Gennaro Gattuso kehrt an die Seitenlinie zurück.

Der 48-jährige Ex-Profi wird bei Lazio die Nachfolge von Maurizio Sarri antreten, wie italienische Medien übereinstimmend berichten. Zwischen Gattuso und den Klubbossen besteht demnach eine Einigung über die anstehende Zusammenarbeit.

Der Weltmeister von 2006 ist nach dem Scheitern mit der Squadra Azzurra in der WM-Qualifikation von seinem Amt als Nationaltrainer zurückgetreten und kehrt nun wieder in den Vereinsfussball zurück. In der Vergangenheit hat er in seiner Heimat unter anderem die SSC Neapel, die AC Milan und die AC Pisa gecoacht. Auch im Ausland war er tätig.

Sarri steht bei Lazio eigentlich noch unter Vertrag, wird diesen in dieser Woche aber im gegenseitigen Einvernehmen auflösen. Er ist und war mit der Transferstrategie der Römer nicht zufrieden.