Wie geht es mit Maurizio Sarri bei Lazio Rom weiter?

Lazio Rom spielt keine gute Saison, so dass als Folge dessen Gerüchte über die gemeinsame Zukunft mit Maurizio Sarri aufkommen. Der Trainer hat sich nun dazu geäussert.

Maurizio Sarri spricht über seine Zukunft bei Lazio Rom. «Ich habe einen Vertrag und sofern keine besonderen Umstände eintreten, die eine der beiden Parteien dazu veranlassen, ihre Meinung zu ändern, werden wir weitermachen», sagte Sarri an der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in der Serie A gegen Juventus Turin (Sonntag, 20.45 Uhr).

Von Lazio geht nach aktuellem Stand keine gute Saison aus. Von den letzten acht Spielen in der Serie A konnten gerade mal zwei gewonnen werden, auf Platz 8 stehend droht Lazio die Qualifikation für das internationale Geschäft zu verpassen.

Sarri wirbt im Vereinsumfeld für mehr Realismus: «Ich bin wie die Fans; ich würde gerne träumen, aber im Moment können wir das nicht. Diese Mannschaft hat seit Anfang des Jahres mit enormen Schwierigkeiten zu kämpfen. Man kann sagen, dass wir nicht gut genug sind, aber man kann nicht sagen, dass wir es nicht versucht haben.»

Sarri war erst im vergangenen Sommer als Trainer bei Lazio installiert und mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet worden.