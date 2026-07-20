Lazio denkt intensiv über Musah nach

Der US-Nationalspieler ist nach seiner Leihe zu Atalanta Bergamo wieder bei Milan und könnte den Klub noch einmal verlassen. Lazio prüft die Option laut Bericht, würde aber am liebsten ein Leihmodell wählen.

Im Raum steht ein bezahltes Leihgeschäft über rund zwei Millionen Euro mit anschließender Kaufoption oder Kaufpflicht von etwa 18 Millionen Euro. Diese Klausel könnte an die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb gebunden sein.

Entscheidend wäre außerdem, wie Trainer Gennaro Gattuso den Kader plant. Musah hat zwar einen Vertrag bis 2028, doch Lazio ist nicht der einzige Interessent, denn auch West Ham United und Leeds United wurden zuletzt mit ihm in Verbindung gebracht.