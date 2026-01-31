SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Doppelschlag

Fenerbahçe tütet nächsten Millionen-Transfer ein

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 31 Januar, 2026 10:16
Fenerbahçe tütet nächsten Millionen-Transfer ein

Bei Fenerbahçe ist einiges los auf dem Transfermarkt – die Istanbuler sollen nun einen weiteren Millionen-Deal unter Dach und Fach gebracht haben.

Fenerbahçe macht auf dem Wintertransfermarkt keine halben Sachen. Nachdem Atalantas Ademola Lookman bereits kurz vor einem Wechsel steht, haben die Istanbuler offenbar einen weiteren Millionen-Deal eingetütet.

«Sky» zufolge hat Fenerbahçe mit Angers eine mündliche Vereinbarung bezüglich des Transfers von Sidiki Chérif getroffen. Dabei soll es sich um eine halbjährige Ausleihe mit anschliessender Kaufverpflichtung in Höhe von rund 20 Millionen Euro handeln.

Chérif war in der jüngeren Vergangenheit bereits mit einigen Vereinen in Verbindung gebracht worden, darunter Crystal Palace und Eintracht Frankfurt.

Der 19 Jahre alte Stürmer bringt noch etwas Entwicklungspotenzial mit. In der Ligue 1 kommt Chérif aktuell auf vier Tore in 19 Spielen.

Mehr Dazu
Von Atalanta

St. Gallen beobachtet Abwehr-Youngster aus Italien
Neuzugänge

Serie A-Klubs vereinbaren am Dienstag 3 Deals für 60 Mio. Euro
Rückkehrer

Atalanta schnappt der AS Roma Stürmer Raspadori weg
Innenverteidiger

Newcastle prüft Transfer von 17-jährigem Atalanta-Verteidiger
Ablöse ist klar

Atalanta muss sich mit Fenerbahçe über Zahlungsmodalitäten bei Lookman einigen
Mehr entdecken
Nach Spanien

Mehrere Klubs wollen Lookman – Einigung offenbar kurz bevor

1.02.2026 - 15:49
Doppelschlag

Fenerbahçe tütet nächsten Millionen-Transfer ein

31.01.2026 - 10:16
Ablöse ist klar

Atalanta muss sich mit Fenerbahçe über Zahlungsmodalitäten bei Lookman einigen

30.01.2026 - 16:42
PSG gegen Ligakonkurrent

Champions League-Auslosung: Die Playoff-Duelle stehen

30.01.2026 - 12:33
Honest Ahanor

Die Bayern jagen 17-jähriges Abwehrtalent von Atalanta

29.01.2026 - 10:41
Zuzug geplant

Gallagher-Ersatz: Atlético hat 3 Namen auf der Shortlist

19.01.2026 - 17:52
Neuzugänge

Serie A-Klubs vereinbaren am Dienstag 3 Deals für 60 Mio. Euro

13.01.2026 - 14:33
Rückkehrer

Atalanta schnappt der AS Roma Stürmer Raspadori weg

13.01.2026 - 10:35
Innenverteidiger

Newcastle prüft Transfer von 17-jährigem Atalanta-Verteidiger

10.01.2026 - 16:48
Von Atalanta

St. Gallen beobachtet Abwehr-Youngster aus Italien

20.12.2025 - 17:08