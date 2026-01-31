Fenerbahçe tütet nächsten Millionen-Transfer ein

Bei Fenerbahçe ist einiges los auf dem Transfermarkt – die Istanbuler sollen nun einen weiteren Millionen-Deal unter Dach und Fach gebracht haben.

Fenerbahçe macht auf dem Wintertransfermarkt keine halben Sachen. Nachdem Atalantas Ademola Lookman bereits kurz vor einem Wechsel steht, haben die Istanbuler offenbar einen weiteren Millionen-Deal eingetütet.

«Sky» zufolge hat Fenerbahçe mit Angers eine mündliche Vereinbarung bezüglich des Transfers von Sidiki Chérif getroffen. Dabei soll es sich um eine halbjährige Ausleihe mit anschliessender Kaufverpflichtung in Höhe von rund 20 Millionen Euro handeln.

Chérif war in der jüngeren Vergangenheit bereits mit einigen Vereinen in Verbindung gebracht worden, darunter Crystal Palace und Eintracht Frankfurt.

Der 19 Jahre alte Stürmer bringt noch etwas Entwicklungspotenzial mit. In der Ligue 1 kommt Chérif aktuell auf vier Tore in 19 Spielen.