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Interesse aus London

Auch Chelsea ist an Leverkusen-Youngster Kerim Alajbegović dran

Autor: | Publiziert: 21 Juli, 2026 17:57
Auch Chelsea ist an Leverkusen-Youngster Kerim Alajbegović dran

Der erst 18-jährige bosnische Offensivspieler Kerim Alajbegović von Bayer Leverkusen weckt weiterhin grosse Begehrlichkeiten.

Nachdem zuletzt bereits Atalanta aus der Serie A Interesse angemeldet hat, tut dies laut «The Athletic» auch Chelsea. Alajbegović sorgte zuletzt unter anderem an der WM für Furore, wo er mit Bosnien bereits zu Einsätzen kam.

Er lief in der vergangenen Spielzeit für Red Bull Salzburg auf und wurde in diesem Sommer von Leverkusen dank einer Rückkaufoption für acht Millionen Euro zurückgeholt. Ein neuerlicher Transfer ist trotz langfristigem Vertrag bis 2031 nicht ausgeschlossen.

Noch hat Chelsea kein konkretes Angebot für den Youngster abgegeben. Dies könnte sich aber in Kürze ändern.

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