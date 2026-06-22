Galatasaray nimmt Ibrahim Maza ins Visier

Ibrahim Maza hat sich in seiner ersten Saison bei Bayer 04 Leverkusen offenbar in den Fokus zahlreicher Topklubs gespielt. Der 20-Jährige wechselte erst für rund zwölf Millionen Euro von Hertha BSC zur Werkself und entwickelte sich nach kurzer Eingewöhnungszeit zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft.

Laut der türkischen Zeitung «Takvim» beschäftigt sich nun auch Galatasaray intensiv mit dem algerischen Nationalspieler. Trainer Okan Buruk soll Maza als Wunschspieler identifiziert haben. Der Coach sieht den Offensivspieler demnach als ideale Verstärkung für die Position hinter den Spitzen und als wichtigen Baustein für die zukünftige Entwicklung der Mannschaft.

Die Transferstrategie von Galatasaray richtet sich aktuell verstärkt auf junge Spieler mit Entwicklungspotenzial und hohem Wiederverkaufswert. Maza würde perfekt in dieses Profil passen. Allerdings dürfte ein Transfer äusserst schwierig werden. Bereits im Frühjahr soll Atlético Madrid ein Angebot über rund 35 Millionen Euro hinterlegt haben. Schon damals gab es keine Anzeichen dafür, dass Leverkusen über einen Verkauf nachdenken würde. Hinzu kommt die starke Vertragssituation der Werkself. Maza besitzt einen langfristigen Vertrag bis 2030, eine Ausstiegsklausel ist bislang nicht bekannt.

Dadurch sitzt Bayer bei möglichen Verhandlungen klar am längeren Hebel. Aus Leverkusener Sicht spricht derzeit wenig für einen Verkauf. Der Algerier gilt als einer der spannendsten jungen Spieler im Kader und soll eine wichtige Rolle in den langfristigen Planungen des Vereins einnehmen. Galatasaray zeigt also Interesse, doch aktuell wirkt ein Wechsel eher unwahrscheinlich. Sollte Leverkusen überhaupt gesprächsbereit werden, dürfte die Ablöse deutlich über den zuletzt genannten 35 Millionen Euro liegen.