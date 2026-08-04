Bayer Leverkusen will Moussa Diaby unbedingt zurückholen

Bundesligist Bayer Leverkusen arbeitet mit Hochdruck an einer Rückkehr von Moussa Diaby.

Der 27-jährige Franzose verabschiedete sich beim Bundesligisten vor drei Jahren zunächst in Richtung Premier League zu Aston Villa, ehe er 2024 nach Saudi-Arabien zu Al-Ittihad wechselte. Wie die «Bild» und «Sky» berichten, laufen nun fortgeschrittene Gespräche zwischen dem Werksklub und Diaby.

Ziel ist eine neuerliche Zusammenarbeit. Als Ablöse ist eine Summe von weniger als 30 Millionen Euro im Gespräch. Diaby soll zudem zu einem Gehaltsverzicht bereit sein. In Saudi-Arabien kassiert er derzeit jährlich rund 10 Millionen Euro.

Zwischen 2019 und 2023 erzielte Diaby in 125 Bundesligapislen 31 Treffer und 37 Assists.