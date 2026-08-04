SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Intensive Gespräche

Bayer Leverkusen will Moussa Diaby unbedingt zurückholen

Autor: | Publiziert: 4 August, 2026 10:49
Bayer Leverkusen will Moussa Diaby unbedingt zurückholen

Bundesligist Bayer Leverkusen arbeitet mit Hochdruck an einer Rückkehr von Moussa Diaby.

Der 27-jährige Franzose verabschiedete sich beim Bundesligisten vor drei Jahren zunächst in Richtung Premier League zu Aston Villa, ehe er 2024 nach Saudi-Arabien zu Al-Ittihad wechselte. Wie die «Bild» und «Sky» berichten, laufen nun fortgeschrittene Gespräche zwischen dem Werksklub und Diaby.

Ziel ist eine neuerliche Zusammenarbeit. Als Ablöse ist eine Summe von weniger als 30 Millionen Euro im Gespräch. Diaby soll zudem zu einem Gehaltsverzicht bereit sein. In Saudi-Arabien kassiert er derzeit jährlich rund 10 Millionen Euro.

Zwischen 2019 und 2023 erzielte Diaby in 125 Bundesligapislen 31 Treffer und 37 Assists.

Mehr Dazu
Leverkusen in Pole Position

Exklusiv: FC Bayern unterbreitet Granit Xhaka konkretes Angebot
Wechsel vor Vollzug?

Granit Xhaka sagt Milan zu
Omlin gehört dazu

FCB-Sportchef Stucki bestätigt Shortlist mit 6 Namen bei Goaliesuche
Ein Verein ist dran

Xabi Alonso könnte überraschendes Comeback in der Bundesliga geben
"Das hat mich beeindruckt"

Schweizer hatte grossen Anteil am Sunderland-Wechsel von Granit Xhaka
Mehr entdecken
Intensive Gespräche

Bayer Leverkusen will Moussa Diaby unbedingt zurückholen

4.08.2026 - 10:49
Besiktas nimmt erneut Anlauf

Leverkusen fordert 25 Millionen Euro für Schick

3.08.2026 - 07:44
Napoli gibt Linksverteidiger frei

Gutiérrez wechselt zu Bayer Leverkusen

2.08.2026 - 19:42
Tottenham und Newcastle wollen auch mitmischen

Liverpool Bastelt an Rückholaktion von Quansah

2.08.2026 - 09:08
Stationäre Behandlung

Leverkusen-Schock: Kennet Eichhorn fehlt auf unbestimmte Zeit

1.08.2026 - 17:24
Wären ein Transfercoup

Bayer Leverkusen buhlt um PSG-Wunderkind Mbaye

26.07.2026 - 18:50
Nach einem Jahr schon weg?

Ernest Poku könnte von Leverkusen in die Premier League wechseln

23.07.2026 - 11:13
Interesse aus London

Auch Chelsea ist an Leverkusen-Youngster Kerim Alajbegović dran

21.07.2026 - 17:57
Robert Andrich könnte Bayer Leverkusen verlassen

Andrich auf dem Zettel der Eintracht aus Frankfurt

20.07.2026 - 12:46
Zu einem Ligakonkurrenten

Robert Andrich könnte Überraschungs-Wechsel tätigen

8.07.2026 - 18:57