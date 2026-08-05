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Mit Klub abgesprochen

Romelu Lukaku erscheint bei Napoli nicht zur Saisonvorbereitung

Autor: | Publiziert: 5 August, 2026 11:55
Romelu Lukaku erscheint bei Napoli nicht zur Saisonvorbereitung

Der belgische Torjäger Romelu Lukaku sieht seine Zukunft definitiv nicht mehr bei Napoli.

Der 33-jährige Angreifer ist nach dem WM-Urlaub vorerst nicht zur Saisonvorbereitung beim Serie A-Klub erschienen. Ein Konflikt mit dem Klub liegt jedoch nicht vor: Lukaku sind zwei zusätzliche Freitage gestattet worden. Grund dafür ist, dass auch Napoli nicht mehr mit dem Angreifer plant.

Trotz eines Vertrags bis Juni 2027 ist ein Abgang des Mittelstürmers in diesem Sommer so gut wie sicher. Möglichkeiten sollen sich ihm unter anderem in der MLS bieten.

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