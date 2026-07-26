Bayer Leverkusen buhlt um PSG-Wunderkind Mbaye

Mehrere europäische Spitzenklubs haben Interesse an Ibrahim Mbaye bekundet. Der 18-jährige Flügelspieler von Paris Saint-Germain steht vor einem möglichen Wechsel.

Bayer Leverkusen, Liverpool und Chelsea haben offizielle Anfragen gestellt. Auch Tottenham, Manchester City, Borussia Dortmund, Aston Villa und die AS Rom haben ihr Interesse signalisiert.

Mbaye ist verärgert über seine geringe Einsatzzeit in der zweiten Saisonhälfte 2025/26. Der Senegalese fühlt sich von PSG im Stich gelassen und wartet auf Garantien für seine Zukunft. In der abgelaufenen Ligue-1-Saison kam er auf 33 Einsätze, vier Tore und drei Assists.

PSG fordert 50 Millionen Euro für den Talent-Träger. Einige Berichte deuten jedoch darauf hin, dass der Klub auch Angebote um 35 Millionen Euro in Betracht ziehen würde. Die interessierten Vereine planen jedoch, zunächst mit Offerten um 25 Millionen Euro zu starten.

Mbaye steht seit 2023 im Profikader von PSG und hat bereits 15 Länderspiele für Senegal absolviert, in denen er vier Tore erzielte. Sein Vertrag in Paris läuft noch bis Juni 2028.