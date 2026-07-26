Martinez will weg – Juventus hofft auf Chance

Luciano Spalletti hat öffentlich angedeutet, dass Emiliano Martinez Aston Villa verlassen möchte. Der argentinische Weltmeister wird mit einem Wechsel zu Juventus Turin in Verbindung gebracht.

Der Trainer zitierte die «Gazzetta dello Sport» mit den Worten, Martinez sei ein Torhüter, der den Verein wechseln wolle. Allerdings verfüge Juventus aktuell bereits über zwei Keeper im Kader.

Sollten die Verhandlungen mit Martinez weiter ins Stocken geraten, hat Juventus bereits eine Alternative im Visier. «Sky Italia» berichtet, dass der Klub Interesse am japanischen Parma-Torhüter Zion Suzuki zeigt.