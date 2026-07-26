Zirkzee könnte zurück nach Italien wechseln

Joshua Zirkzee von Manchester United steht bei Juventus Turin auf der Liste. Der Niederländer gilt als mögliche Option, falls die Verhandlungen mit PSG um Randal Kolo Muani scheitern.

Laut «Sky Italia» zieht der italienische Rekordmeister eine Verpflichtung des 25-jährigen Stürmers in Betracht. Zirkzee gehört zu einer Reihe von Spielern bei United, die den Klub in diesem Sommer verlassen könnten.

Randal Kolo Muani steht weiterhin ganz oben auf der Wunschliste von Juventus. Doch bei den Gehaltsvorstellungen gibt es noch Differenzen mit Paris Saint-Germain. Sollte keine Einigung erzielt werden, könnte Zirkzee als Alternative dienen.